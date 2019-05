A Dunántúlon már nő a napos órák száma, ezzel szemben keleten a helyzet még szinte változatlan marad: erősen felhős ég, záporok, esetleg zivatarok. A szél veszít erejéből, így pénteken már csak időnként élénkül meg.

Előrejelzés az ország területére péntek estig: Többnyire közepesen és erősen felhős lesz az ég, de a Nyugat-Dunántúlon ennél kevésbé felhős tájak is lehetnek. A legtöbb felhő az ország északkeleti harmadában várható, de legalább pár órás napsütés ott is lesz. Elsősorban a középső és keleti országrészben fordulhat elő csapadék, nagyobb számban ezen belül is a Tiszántúlon és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, ahol elszórtan zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél élénk, a Bakonyban és a Balaton térségében néhol erős lesz A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között valószínű. Késő estére 12, 17 fokra hűl le a levegő.

(met.hu)