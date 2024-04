A NER-ből ledobták az atombombát – Csak éppen eddig fordítva sült el

Magyar Péter sem különb, hiszen ugyan úgy csinálja mint a Fidesz: azonnal támadással reagál a vádakra, így nem kell neki magyarázkodni.

Bene Márton politológus elemezte Magyar Péter kommunikációs stílusát és közösségi médiás aktivitását. Szerinte Magyar Péter gyorsan növekvő népszerűsége jelentős mértékben a Facebooknak tulajdonítható, és nem pont neki szól.

Fotó: Magyar Péter Facebook oldala

Az elmúlt másfél évben inkább visszaszorult a politika a közösségi médiában. A Facebook azért veszít a jelentőségéből, mert megváltozott a működése: egyre inkább algoritmusalapon – kinek-kinek az érdeklődése alapján – kiajánlott tartalmak jönnek fel az üzenőfalon. Így aki nem foglalkozik a politikával, ahhoz a politikusok üzenetei az ismerősein keresztül is egyre kevésbé jutnak el. Legalábbis erre utalnak a 2022-es választások óta jelentősen lecsökkent reakciószámok.

- mondta a szakértő és azt is hozzátette, hogy Magyar viselkedése a közösségi médiában nem egyedi, azonban elég profi:

Hatékony, hogy rögtön támadással reagál egy-egy vádra, hiszen így nem kerül védekező, magyarázó pozícióba – a Fidesz is évek óta így jár el

A megafon kommunikációjáról azt mondta, hogy karaktergyilkosságot akarnak elkövetni:

A kormánypropaganda mindent megtesz a karaktergyilkosságért. A kormánypárti szavazók szemében Magyar emberileg is vállalhatatlan, ugyanakkor arra is mutatnak jelek, hogy az ellenzéki szavazóknál is lehet karaktergyengítő hatásuk ezeknek a kampányoknak. Igaz, már ledobták rá az atombombát, s nehéz lesz az eddigieknél durvábbakat mondani róla.