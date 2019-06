Szexuális erőszakkal is meggyanúsították a futónő feltételezett gyilkosát

A vártnál is súlyosabb büntetésre számíthat a soroksári kocogó nő meggyilkolásával gyanúsított férfi.

A rendőrség ugyanis módosította az eddigi gyanúsítását R. Szilveszterrel szemben – tudta meg a Blikk. Gyurik Krisztina feltételezett gyilkosát különös kegyetlenséggel, aljas indokból elkövetett emberöléssel, illetve szexuális erőszakkal és kifosztással gyanúsítják.

Nemrégiben közölték a védencemmel az új gyanúsítást, amit tudomásul is vett. Ami különös volt, hogy korábban arról kaptunk tájékoztatást, hogy szexuális erőszak nem történt, most mégis ennek az ellenkezőjét állítja a hatóság. Ügyfelem ahogy eddig, most sem tett vallomást