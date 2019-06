Garázstűz Röjtökmuzsajon: kigyulladt a szomszéd ház tetőszerkezete

Kiégett egy garázs és benne két autó.

Elfojtották a lángokat Röjtökmuzsajon, a Röjtöki utcában, ahol egy garázsban keletkezett tűz. A kapuvári, a csornai és a soproni hivatásos, valamint a fertőszentmiklósi önkéntes tűzoltók vonultak ki az esethez. Riasztották a katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot is. Amikor az első egységek a helyszínre érkeztek, már teljes terjedelmében égett a mintegy hatvan négyzetméter alapterületű épület, amelyben két autó is volt. A tűz a szomszédos ház tetőszerkezetére is átterjedt. A garázs és a benne tárolt járművek kiégtek.

(OKF)

Cikk- és címlapkép: pixabay.com