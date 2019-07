Idénymunkáért hagyják el sokan a boltokat

Nem elég az általános munkaerőhiány az áruházakban, a kereskedelemben dolgozókat a nyári szezonális munkalehetőségek is elcsábítják a boltokból, mert például turisztikai állásokban több pénzt kereshetnek és több a szabadidejük.

Az idénymunka is csábítja a kereskedelmi, áruházi dolgozókat, így a munkaadók sokszor törvénytelen eszközökhöz nyúlnak, hogy a kevés munkaerővel meg tudják oldani a munkaszervezést.

Bár korábban az derült ki, a turisztikai idénymunkára nehéz embert találni, beindult a szívóhatás is. Sokan lépnek ugyanis ki az áruházi, kereskedelmi munkakörükből, hogy jobban fizető idénymunkát végezzenek. Így több üzletben, raktárban is nehezebb megszervezni a napi munkát, van, ahol emiatt 15 órás műszakok vannak, és a hétvégét is nehéz megszervezni, írja a Magyar Nmezet szakszervezeti forrásokra hivatkozva. Ez persze törvényellenes. A szakszervezetek szerint őszre megoldást kell találni az egyre égetőbb munkaerőhiányra.

Cikk- és címlapkép: Pixbaay

