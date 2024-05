Híd alá kerültek a sátoraljaújhelyiek – Kiakadtak a lakók

Turistalátványosságnak szánták, és évi legalább félmillió vendégre számít a város, ám a négymilliárd forintos üveghíd miatt a lakók szó szerint híd alá kerültek.

Európa leghosszabb kötélhídja épült Sátoraljaújhelyen az elmúlt három esztendőben, 80-90 méteres magasságban. Turistalátványosságnak szánják, és évente legalább félmillió fizető vendégre számít a város, de a település egyelőre csak kárát látja a beruházásnak.

A Népszavának egy helyi nyugdíjas nyilatkozott az üggyel kapcsolatban:

Ez egy borzadály. Ha felnézünk, mostantól nem a kék eget látjuk, meg a felettünk elrepülő rigókat, hanem ezt az ipari förmedvényt. Szívesen elköltöznék innen, de a házunk most már fele annyit sem ér mint korábban, így még itt, Sátoraljaújhelyen sem tudnánk venni belőle egy másfél szobás lakást.

A férfi elmondta, azért vásároltak itt ingatlant, hogy élvezhessék a nyugalmat és csendet, sűrűn érkeznek majd az unokák.

...azt képzeltük, itt fogunk majd meghalni is. Lehet, hogy így is lesz: ránk esik majd egy paneldarab fentről, vagy sörös üveggel fejbe hajít egy turista, hiszen már az építkezés alatt is le-leesett egy-egy alkatrészt, csődarab. Sőt, amikor az első nagy tartóhuzalt húzták ki, a hegy tetejéről a völgybe zuhant a 700 méteres horgony első harmada, még szerencse, hogy épp akkor nem volt alatta senki.