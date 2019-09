A rendőrség fél órán belül elfogta a tetteseket.

A Budapesti Rendőr- főkapitányság nyomozói már fél órán belül elfogták a két tettest, akik megtévesztettek egy idős hölgyet, és közel kétmillió forint értékben meglopták.

A gyanú szerint két férfi közműszolgáltató munkatársainak adták ki magukat, amivel bejutottak az idős hölgy lakásába. Az egyik férfi elterelte a nő figyelmét, míg a másik ellopta a megtakarított pénzét, ami közel kétmillió forint volt.

A rendőrség gyorsan reagált, és már fél órán belül elfogták a tetteseket, 45 éves budaörsi V. Miklóst és az 51 éves soproni C. Ferencet. Az ellopott kétmillió forint is előkerült a kormány alatti tárolórekeszben, és emellett több mint négy millió forintot is találtak.

Címlapkép: YouTube/PoliceHungary

(police.hu)