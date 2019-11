Először szerepel a Times Higher Education társadalomtudományi rangsorában a Debreceni Egyetem

A Debreceni Egyetem először került fel a brit Times Higher Education (THE) társadalomtudományi felsőoktatási rangsorára – közölte szerdán az egyetem sajtóirodája az MTI-vel.



Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Közleményük szerint a 2020-as szakterületi rangsor alapján

a 720 felsőoktatási intézmény között a DE a 301-400. helyen szerepel.

A társadalomtudományi rangsorban az egyetemeknek a kommunikáció és médiatudomány, a politológia és nemzetközi tanulmányok, a szociológia és a földrajz oktatásában, kutatásában mutatott teljesítményét értékelték.

Az elbírálásnál öt szempont alapján hozták meg a döntést. Vizsgálták a felsőoktatási intézmények oktatási, kutatási, publikációs teljesítményét, továbbá a tudáshasznosítást és az egyetemek nemzetköziségét is. A DE a legtöbb pontot a publikációknál szerezte

– írták a közleményben.

A DE mellett a Budapesti Corvinus Egyetem szintén a 301-400. helyen szerepel a rangsorban, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a 401-500. helyre, az Eötvös Loránd Tudományegyetem pedig az 501-600. helyre került.

A listát a Massachusetts Institute of Technology vezeti, második a University of Oxford, harmadik pedig Harvard University lett.

A THE 2020-as szakterületi rangsorai közül elsőként a bölcsészettudományi felsőoktatási listáját hozta nyilvánosságra, amely a világ 536 felsőoktatási intézményének bölcsészettudományi képzéseit rangsorolja. Ezen az Eötvös Loránd Tudományegyetem – az ELTE október eleji tájékoztatása szerint – továbbra is egyetlen magyar egyetemként a 301-400. helyen szerepel, megőrizve tavalyi pozícióját.

A bölcsészettudományi rangsorban az egyetemek művészet, előadó-művészet, formatervezés, idegen nyelv, nyelvészet, irodalom, történelem, filozófia, teológia, építészet és régészet területén mutatott teljesítményét értékelték.

A listát idén is a Stanford Egyetem vezeti, míg Cambridge a második, Oxford pedig a harmadik helyen szerepel. A Massachusetts Institute of Technology (MIT) a negyedik lett, az ötödik helyet pedig a Harvard szerezte meg. A lista első húsz helyét jobbára amerikai és brit egyetemek foglalják el, az élbolyba más országokból csak a müncheni Ludwig-Maximilians Egyetem, a Torontói Egyetem és a francia Université Paris Sciences et Lettres került be.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem (SE) rektora augusztusban, az intézmény tanévnyitóján azt mondta, hogy az SE a Times Higher Education 2019-es listáján a 41. helyen áll Európában.