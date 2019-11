Az a kérdés, hogy napközben megmarad-e a köd

A pénteki nap nem a nagy csapadékról fog szólni. A fő kérdés, hogy az éjszaka kialakuló köd és rétegfelhőzet napközben megmarad-e tartósabban?

A köd és rétegfelhőzet kiterjedése napközben ugyan csökken, de elsősorban a Nyugat-Dunántúlon és az északi megyékben akár tartósan is megmaradhat. A ködös tájakon szitálás előfordulhat. Emellett pedig a Tiszántúlon is felhős idő várható, és ott több helyen az eső is eleredhet.

Összességében tehát csak kevés napsütés valószínű, az is főként a Dunántúl keleti részén, és annak tágabb környezetében. A keleti, délkeleti szél megélénkül, a Kisalföldön helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 17 fok között valószínű. Késő estére 6 és 12 fok közé hűl le a levegő.

