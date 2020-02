Nyíregyházi és győri férfi csépelte egymást, még egy taxi szélvédőjét is sikerült betörniük.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint "bejelentés érkezett a rendőrségre 2020. február 16-án 2 óra 20 perckor, hogy Győrben egy szórakozóhely előtt két férfi összeverekedett. A kiérkező rendőrök egy szomszédos utcában meg is találták a két -szemmel láthatóan ittas- garázdát, akik még ekkor is ütötték egymást, valamint egyikük egy ott várakozó taxi szélvédőjét is beverte az öklével.

A verekedők mindketten megsérültek, ezért a rendőrök mentőt hívtak hozzájuk, majd kórházi kivizsgálásukat és ellátásukat követően, a 31 éves nyíregyházi és a 49 éves győri férfiakat a helyi rendőrkapitányságra előállították.

A nyomozók mindkettőjüket gyanúsítottként hallgatták ki garázdaság vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt.