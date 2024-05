Ez az igazi kampányolás – Arról vitatkoznak, hol vitázzanak

Áll a bál a pártok között, hol is legyen az első listavezetői vita: a köztévében vagy jövő pénteken a Partizánban.

Fotó: Twitter/Toroczkai László

A kialakult helyzetről szinte mindenkinek más a véleménye. Hadházy Ákos például azt írta:

Egészen nyilvánvaló, hogy Deutsch Tamással csak az állami propagandatévében van értelme vitatkozni. Csak így van lehetőség meggyőzni bármiről is azokat a honfitársainkat, akik kizárólag a propagandamédiát nézik és hallgatják, akiket ezért a propaganda meg is tudott téveszteni.

A közmédia azonban nem szokott ellenzéki politikusoknak teret adni.

Dobrev Klára hevesen odamondogatott ezügyben Magyar Péternek, aki ragaszkodna a köztévés szerepléshez, és ha ott ezt nem teszik lehetővé, akkor tüntetést szervezne a Kunigunda utcához. A DK listavezetője szerint viszont

- idézte a 444.hu.

Magyar erre nyilván visszaszólt és azzal vádolta Dobrevet, hogy egy brancsot alkotnak Orbán Viktorral.

Mire Dobrev odakommentelte:

Erre tett rá egy nagy lapáttal Toroczkai László, aki az elején rendkívül körültekintően fogalmazott:

Az EP-listavezetőknek most is kötelességük bárhol, bármikor egységesen vállalni a vitát. Nem lehet egy-egy médium iránti szimpátia alapján válogatni, ahogy a média képviselői sem válogathatnak, az ő kötelességük pedig az, hogy minden listát állító párt listavezetője számára egyszerre biztosítsák a vita lehetőségét. Ezzel tartozunk a magyaroknak, a választópolgároknak. Én ezért minden meghívásnak eleget teszek, ahol ezt biztosítják, így ott leszek május 17-én a Partizán YouTube-csatorna által szervezett vitán is. Egyetértek azzal, hogy a köztelevíziónak is kutya kötelessége ugyanezt a lehetőséget biztosítani minden EP-listavezető számára. Mi magunk is tiltakozni fogunk az Országgyűlésben is, ha ezt az adófizetők pénzéből működő köztelevízió nem teszi meg.