Szűrősátrakat alakítottak ki több vidéki kórháznál

Szűrősátrat állítottak fel több vidéki kórháznál a koronavírus-járvány miatt, így Nagykanizsán és Orosházán is. A Veszprémi Petőfi Színház társulatának tagjai egészségügyi maszkok gyártásába kezdtek.



Fotó: MTI/Mónus Márton

A nagykanizsai kórházban csütörtöktől szűrősátrat állítottak fel és egykapus beléptetést vezettek be. A Kanizsai Dorottya Kórház közleménye szerint az intézménybe kizárólag a sürgősségi betegellátó osztályon keresztül léphetnek be az akut megbetegedésekkel érkezők vagy a sürgős képalkotó vizsgálatra küldött páciensek, de minden esetben a kórház előtt álló szűrősátorban kell jelentkezniük. A látogatási tilalom miatt a betegeknek hozott személyes tárgyakat szintén a szűrősátorban dolgozó személyzetnek lehet átadni a páciens és az osztály feltüntetésével.

Az orosházi kórház udvarán, a sürgősségi betegellátó osztály mentőbejárata előtt szintén sátrat állítottak fel. A kórházba érkező betegeket minden esetben kikérdezik a betegosztályozó pultjánál. Ha valakiről feltételezhető, hogy koronavírussal fertőzött, akkor kap egy sebészeti maszkot és ebbe az elkülönítő sátorba kísérik. Így a fertőzésgyanús ember nem lép be a kórház területére. Mivel a hatályos eljárásrend szerint Orosházán nem készül mintavétel, vírusteszt, így az adott ember addig várakozik a sátorban, amíg meg nem érkezik érte a mentő, és át nem szállítja a fertőző betegek fogadására kijelölt gyulai kórházba. A sátorban elhelyeztek székeket, ágyakat, van mobil fűtés, ivóvíz, kézfertőtlenítő és wifi-kapcsolat, mellette illemhely is.

A miskolci önkormányzat a helyi Semmelweis kórház tájékoztatása alapján csütörtökön az MTI-vel azt közölte: mivel ezt a kórházat is járványkórházzá alakítják a koronavírus-járvány miatt, a jövő héten lehet változás a rendelési időkben, a következő 48 órában változatlan munkarendben üzemelnek. Kiemelték, hogy a Semmelweis-tagkórház fekvő-ellátásának területe minősül át járványügyi ellátóközponttá, a szakrendelőt várhatóan tovább üzemeltetik. A kórház telephelyein a járóbeteg-ellátásban továbbra is kizárólag a sürgős, életveszélyes állapotú betegeket, a sürgős eseteket látják el. Kiemelt hangsúly fektetnek a daganatos betegek ellátására, ezen a területen semmilyen korlátozást nem vezettek be és a jövőben sem terveznek.

A berettyóújfalui Gróf Tisza István kórházban az új koronavírus elleni védekezés részeként egykapus beléptetőrendszert vezettek be csütörtök reggeltől. A kórház honlapján közzétett tájékoztató szerint a beléptetőkapu munkanapokon reggel 7 és délután 4 óra között a rendelőintézet főbejáratánál működik, ügyeleti időben pedig a sürgősségi betegellátó osztály bejáratánál. Az egykapus beléptetés során minden beérkezőnek megmérik a hőmérsékletét, a betegek kérdőívet töltenek ki, amely alapján el tudják róla dönteni, fennáll-e a koronavírus-fertőzés gyanúja. A kórházban továbbra is teljes látogatási tilalom van érvényben, így a beléptető rendszeren sem engedik tovább a látogatókat, vagy a beteg kísérőit, ugyanakkor a rászorulókat betegszállítók segítik.

A Békés Megyei Központi Kórház gyulai tagkórháza, valamint a kistérségi szociális intézmény dolgozóinak a polgármester csütörtöki utasítása alapján a veszélyhelyzet fennállása alatt biztosítják az egész város területén a térítésmentes parkolást.

Egy veszprémi étterem a megyei kórház sürgősségi osztályán dolgozóknak 15 adag ebédet ad ingyenesen csütörtöktől a járvány végéig. Egy veszprémi cég mosógépet ajánlott fel a kórház sürgősségi osztályának, az egyik tapolcai étterem pedig a mentőket látja el meleg ebéddel.

A Veszprémi Petőfi Színház társulatának tagjai egészségügyi maszkokat gyártanak – tájékoztatta a teátrum igazgatóhelyettese csütörtökön az MTI-t. Kellerné Egresi Zsuzsanna közölte: mintegy 600 maszk gyártását tervezik első körben, ezeket a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórháznak, a farkasgyepűi tüdőgyógyintézetnek és a Veszprémben működő idősek otthonának ajánlják fel. Elmondta, tízfős csapatban dolgoznak, mások mellett varrodai dolgozók, kellékesek szervezők fodrászok, és tárvezetők vesznek részt a munkában. Egymástól elszigetelten dolgoznak a színház előcsarnokában és varrodáiban, betartva a higiéniai előírásokat. Bár nincsenek előadások, nem állt meg a munka, folyamatos az online kapcsolattartás a kollégákkal – tette hozzá.