Keményen nekiment az Orbán-kormánynak az egészségügyi szakértő – Azt sem tudják, hol áll a fejük

Elképzelhetetlennek tartják a Pénzcentrum által megkérdezett egészségügyi szakértők, hogy a tavaly ellenőrzött orvosok több mint egyharmada szándékosan ne végezné el a munkáját. Erre enged ugyanakkor következtetni egy tegnap napvilágra került ellenőrzési adatsor, melyben a Belügyminisztérium nem csak az orvosok távollétét, de azt is megjegyzi, hogy sok helyen gyógyítás sem folyt azokon a telephelyeken, melyek címnek be voltak jelentve a praxisokhoz. Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő szerint, ha ezekről a visszásságokról a kormányzat nem tudott, akkor az azt jelenti, hogy csaknem másfél évtized után sem ismerik az alapellátás mélyen gyökerező problémáit.

Az orvosok több mint egyharmada az ellenőrzések időpontjában, a kitűzött rendelési időben nem volt a rendelőben, illetve még telefonon sem lehetett elérni – erre jutott egy tavalyi ellenőrzési kör, amiről a Belügyminisztérium most adott ki adatokat. Olyan eset is előfordult, hogy nemhogy az orvost, de a rendelőt sem találták a BM ellenőrei a megadott címen: néhány helyen ütött-kopott, vagy egyenesen omladozó családi házakat találtak a telephelyek címein, ahol gyógyítás szemmel láthatóan nem zajlott sem akkor, sem előtte – írja a penzcentrum.hu

A kép illusztráció Fotó: Balástya község honlapja

Mint a BM közölte, azoktól a praxisoktól, ahol ilyet tapasztaltak, megvonták a működési engedélyt. A Pénzcentrumnak azonban feltűnt a magas arány a hiányzó orvosok esetében, ezért szakértőket kértek meg, hogy próbálják tisztába tenni az okokat, illetve azt, hogy pontosan mi vezethetett idáig.

Hol vannak az orvosok amikor gyógyítaniuk kellene?

A vizsgálatok sok esetben találtak olyan, a praxis üzemeltetéseként bejelentett telephelyet, ahol szemmel láthatóan semmilyen gyógyítási tevékenység nem folyt. Sok esetben ütött-kopott családi házak voltak ezeken a címeken, ezek engedélyét mind vissza is vonták – közölte a Belügyminisztérium.

De nem csak a telephelyekkel, sok esetben az orvosokkal is gond volt: mint mondták a jelzett rendelési időben mentek ellenőrizni, és az inspektált háziorvosok 39 százaléka nem volt a rendelőben, vagy telefonon sem lehetett elérni. Azt fontos tudni, hogy háziorvost csak egy másik helyettesíthet, előzetes megbeszélés alapján – az nem járható út, hogy az asszisztens végezze el a vizsgálatot.

Rékassy Balázs egészségügyi közgazdász a Pénzcentrumnak azt mondta: csodálkozik az adatokon, és mint fogalmazott, nem tudja elképzelni, hogy az ellenőrzött orvosok több mint harmada lógna a munkahelyéről.

Fogalmazzunk úgy, erősen csodálkozom ezeken az adatokon. Én nem látom, hogy az orvosok ekkora százalékban, tömegesen ne lennének elérhetőek, különösen a rendelési időben. Az orvostársadalom szerintem ennél sokkal összetartóbb, amikor valaki nem tudja ellátni valamiért a szolgálatot, akkor meg szokták beszélni, hogy helyettesítéssel egy kolléga megoldja. Fontos tudni, hogy az asszisztens nem is helyettesítheti, nem végezhet vizsgálatot az orvos helyett – mondta Rékassy Balázs.

Nem azzal van a baj, ha ellenőriznek, de némileg azért ebben az adatsorban is azt látom a Belügyminisztériumtól, hogy megint az orvosokat akarják hergelni a társadalom ellen azzal, hogy lustának állítják be őket. Csak azt is szeretném tudni, hogy pontosan hogyan akarják biztosítani az orvosutánpótlást, ha folyamatos ellenőrzésekkel, szabályos kommandókkal lehetetlenítik el a munkát, vajon hány fiatal fogja az orvosi szakmát választani? – mondta az egészségügyi közgazdász, aki maga is gyakorló orvos.

Egyre több a betöltetlen praxis

Az mindenesetre adatokkal is alátámasztható, hogy komoly krízis felé rohan az egészségügy, már ami az orvoshiányt illeti. A betöltetlen háziorvosi praxisok száma Magyarországon évről évre emelkedik, és úgy tűnik, hogy a folyamat megállíthatatlan. Amíg 2013-ban – amikor még több körzet is üzemelt, mint jelenleg – mindössze a praxisok 3,4 százaléka állt üresen, 2024 év elején ez az arány 12,8 százalék.

10-ből 8 körzetben ráadásul több mint 6 hónapja üresedett meg a körzet, van olyan település, ahol 20 éve nincs háziorvos. Egyes megyék között is óriási különbségek adódhatnak, és az üres körzetek helyettesítése már kihathat azok ellátására is, akiknek elvileg van állandó háziorvosuk. Ezen a helyzeten pedig csak ront majd, hogy az elkövetkező években tömegével vonulhatnak nyugdíjba a kiöregedett szakemberek – a magyar háziorvosoknak több mint 30 százaléka már betöltötte a 60 éves kort.

Azt sem tudják, hol áll a fejük – és ez mindenkire igaz

Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő szerint sem túl valószínű, hogy az orvosok lógnának a munkahelyükről. Szerinte sokkal valószínűbb, hogy az orvosok ilyenkor az adminisztrációval igyekeznek utolérni magukat, és jó lett volna, ha kiderülnek a BM ellenőrzéséből a pontos okok.

A 39 százalék első hallásra tényleg rettentően magas szám, csakhogy nem tudjuk, hogy miből ered. Az adatközlésben az szerepelt, hogy nem zajlott gyógyítási tevékenység, mikor éppen ellenőrizni voltak, de szerintem ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy az orvos "lógott", mondjuk otthon etette a haszonállatait, hanem vagy kinti ellátást végzett a rendelőn kívül, vagy azt a tengernyi adminisztrációt csinálta éppen, ami most már kötelessége, viszont pont a gyógyítási tevékenységtől veszi el az időt. Már régóta mondjuk, hogy át kellene szervezni a rendelési időket, ami jelenleg úgy néz ki, hogy van négy óra rendelés és négy óra készenlét, amire még rájön az ügyelet és egyebek is

- fogalmazott Kunetz Zsombor.

Abban semmilyen kivetnivalót nem látok, ha a munkáltató – jelen esetben ugye az állam, az egészségügyi kormányzat – ellenőrzi a munkavállalóját a tekintetben, hogy hogyan végzi a munkát. Baj van viszont akkor, ha utólagosan próbál ellenőrzéseket végezni olyan dolgokkal, amiket már akkor meg kellett volna tennie, mikor a praxisengedélyt kiadta, akkor nem lenne például az sem, hogy düledező házakba van bejelentve praxis, gyógyítás viszont láthatóan nem folyik. Nekem nagyon úgy néz ki az egész, hogy az egészségügyi kormányzat az előzetesen el nem végzett saját munkájából adódó, most kibukó gondokat rátolná az orvostársadalomra, ami pedig hergelés. Vagy az van, hogy a kormánynak pontosan tizennégy éve fogalma sincs arról, hogyan működik az alapellátás, és milyen súlyos problémái vannak

- zárta gondolatait Kunetz Zsombor.