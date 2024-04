Döbbenet, ennyit keres egy-egy koncertjével Azahriah

Tavaly az a hír járta, hogy 6,3 milliót kap egy fellépésével, most kiderült az igazság.

Azahriah, azaz Baukó Attila az néhány éve robbant be a magyar zenei életbe. A 22 éves énekes sorra adja telt házas koncertjeit, zenét millióan hallgatják. Senki előtt nem titok, hogy a fiatalember egy zsák pénzt kap egy-egy fellépése után. No, de vajon mennyi az annyi? Menedzsmentje nyilatkozata alapján most kiderült – írta a blikkruzs.blikk.hu.



Azahriah a koncertbevételek 75 százalékát is elkérheti/Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Tavaly még az a hír járta Azahriahról, hogy egy koncertje után körülbelül 6,3 millió forintot vihet haza. Azonban egy év alatt sok víz lefolyt a Dunán és az énekes népszerűsége megsokszorozódott, így fellépéseinek ára is gyorsan egyenesen arányosan követte ezt. A menedzsment úgy nyilatkozott: nem fix árat kérnek, hanem részesedést a koncert bevételéből. Ez esetenként akár a 75 százalékát is elérheti. A szervezőket ez nem tántorítja el attól, hogy meghívják fellépni az énekest, aki még így is rengeteg pénzt fial nekik. Azahriah bevétele fellépésenként feltehetőleg a több tízmillió forintot is elérheti.