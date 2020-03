Meghalt egy újabb beteg Magyarországon, nyolcra emelkedett a járvány áldozatainak száma

Újabb 80 éves krónikus betegségben szenvedő idős férfi hunyt el a koronavírussal-fertőzöttek közül, de a gyógyultak száma is nőtt. Már 21-en távozhattak a kórházból – írja a koronavirus.gov.hu.

A tájékoztatóban arra is rámutatnak, a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárkiben és bárhol jelen lehet a vírus. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatértek, és aki teheti, az maradjon otthon, és mindenki tartsa be a szabályokat és az ajánlásokat.