Vasárnap a sok napsütést az ország északi felén néhol gomolyfelhők zavarhatják, de ezekből legfeljebb az Alpokalján alakulhat ki kisebb zápor.

Estétől nyugat felől megnövekszik a fátyolfelhőzet, éjszaka már mindenhol fátyolfelhős lesz az ég, de az északi tájakon és a Dunától keletre vastagabb felhők is lesznek, amelyekből ott már elszórtan előfordulhat záporeső.

Hétfő délelőtt a csapadékot adó felhők átmenetileg kelet felé távoznak, a továbbra is sok fátyolfelhő mellett szűrt napsütés várható. A nap második felében viszont észak felől ismét megvastagszik a felhőzet, és az ország északi felén több helyen zápor, főként északnyugaton zivatar is kialakulhat. Vasárnap a délies szél csak élénk, hétfőn a délnyugati szél már nagy területen erős lesz. Hétfő délutántól azonban egyre nagyobb területen északnyugatira fordul az áramlás. Zivatarokhoz kötődve akár viharos lökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 7 és 12 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 20 és 26 fok között várható.

Forrás: MTI