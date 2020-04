Szignifikánsan emelkedett a Fidesz támogatottsága, míg januárban a biztos szavazók 50 százaléka, a legfrissebb adatok szerint 55 százaléka szavazna a nagyobbik kormánypártra – közölte a Nézőpont Intézet legfrissebb kutatása alapján a Nézőpont Csoport vezetője hétfőn az M1 aktuális csatornán.

Mráz Ágoston Sámuel szerint ez azt mutatja, hogy

a kormány iránti bizalom és a veszélyhelyzet fenntartásának támogatottsága is változatlanul magas.

Ezzel szemben az MSZP és az LMP támogatottsága gyengült, egy most vasárnapi választáson nem jutnának be a parlamentbe – mondta.

Kiemelte, hogy a választók 64 százaléka szerint Orbán Viktor miniszterelnök és kormánya a járvány után visszaadja majd a most kapott rendkívüli felhatalmazást. Az ellenzéki támogatók harmada és a budapestiek fele is így gondolja – tette hozzá.

Véleménye szerint ez azt jelenti, hogy

az ellenzék elvesztette azt a "meccset", amely arról szólt, hogy a kormánynak túlhatalma van.

Mráz Ágoston Sámuel arról is beszélt, hogy Magyarország szerencsés helyzetben van, mert stabil kormánya van, ezért most a járvány kezelésére koncentrálhat. Lengyelországban például május 17-én választást tartanak, így ott más nagy kérdésekre is figyelni kell – mondta.

Forrás: MTI