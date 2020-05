A fél országra kiadták a sárga riasztást zivatar miatt

A besárgult zónában bármikor kitörhet a vihar, elkezdhet villámlani.

Napközben eleinte főként az ország északi felén, majd később délnyugaton, délen alakulhatnak ki helyenként zivatarok (egy-egy heves zivatar is lehet), melyeket elsősorban viharos erejű széllökések (jellemzően 70-80 km/h, de egy-egy helyen akár >80 km/h is lehet) kísérhetnek, de kisebb méretű (1-2 cm) jég is előfordulhat – olvasható a meteorológiai szolgálat honlapján.

Szombaton veszélyes időjárási jelenség nem várható.