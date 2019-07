Vasárnap 24 óra alatt 360 milliméter eső zúdult, jócskán meghaladva a júliusi egész havi 290 milliméter átlagos csapadékmennyiséget

Több mint 800 ezer embert szólítottak fel a japán hatóságok arra, hogy hagyják el otthonukat és vonuljanak biztonságos helyekre, miután az ország délnyugati Kjúsú szigetére heves esők zúdultak, amelyek áradásokkal és földcsuszamlásokkal fenyegetnek – jelentette az NHK japán közszolgálati televízió.

A híradás szerint

A kagosimai Icsikikusikino város 6 ezer lakosát utasították lakóhelyének elhagyására.

Record heavy rain has been pounding western Japan's Kyushu, causing life-threatening landslides and flooding. Evacuation advisories are in effect for about 1 million people. pic.twitter.com/KOwL1pbnGs