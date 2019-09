A jamaicai Shelly-Ann Fraser-Pryce győzött női 100 méteren vasárnap a dohai atlétikai világbajnokságon.

Az elődöntőből a három futamgyőztes, a kétszeres olimpiai bajnok Shelly-Ann Fraser-Pryce, a háromszoros Európa-bajnok brit Dina Asher-Smith és a vb-ezüstérmes elefántcsontparti Marie Josée Ta Lou egyformán 11 másodperc alatti idővel jutott a fináléba, így várható volt, hogy közöttük dől el az érmek sorsa – az olimpiai és vb-címvédő amerikai Tori Bowie visszalépett az elődöntőtől.

A döntőt ezúttal is – a szombati férfi finálé előtt megismert – látványos fényjáték vezette fel a Kalifa Stadionban. A szivárvány színeiben pompázó frizurát viselő Fraser-Pryce remekül lőtt ki a rajtból, fokozatosan növelte előnyét és biztosan szerezte meg negyedik vb-aranyérmét. Ideje 10.71 mp, a világ idei legjobbja.

Ahogy az elmúlt évek nagy világversenyein, ezúttal is a Christian Taylor-Will Claye csata volt várható férfi hármasugrásban. A kétszeres olimpiai és kétszeres világbajnok Taylor az elmúlt két ötkarikás játékokon és a legutóbbi vb-n is legyőzte riválisát, aki ugyanakkor idén egyedüliként került 18 méter fölé (18,14 m). Claye sokkal jobban kezdett, előbb 17,61-et, majd 17,72 métert ugrott, miközben Taylornak még nem volt érvényes kísérlete. Claye a negyedik sorozatban ismét javított (17,74 m), de ekkor Taylor 17,86-tal átvette a vezetést, sőt erre rátett még egy lapáttal: 17,92 méter lett a győztes ugrás.

Női rúdugrásban a 4,70 métert még 12-en vitték át, innentől a következő két emelésnél feleződött a mezőny: a 4,80 után hatan, a 4,85 után már csak hárman maradtak versenyben. Az olimpiai ezüstérmes amerikai Sandi Morris és az eddig inkább fedettpályán remeklő – ott kétszeres vb-második és kétszeres Európa-bajnok – orosz Anzselika Szidorova a 4,90-en is elsőre jutott át. A riói aranyérmes görög Katerina Sztefanidi ezen a magasságon egyet rontott, majd 4,95-re emeltetett, de ez a húzása nem jött be, így be kellett érnie a bronzzal. Morris sem bírt a 4,95-tel, a semlegesként induló Szidorova viszont harmadikra sikerrel próbálkozott.

Először szerepelt a vb-programban a – majd a tokiói olimpián is debütáló – 4x400 méteres vegyes váltó. A két férfi és két női futó alkotta csapatok vetélkedésében az amerikaiak világcsúcsot futottak az elődöntőben, és a fináléban újra javítottak a rekordon. A győztes váltó tagjaként tovább gyarapította kivételes éremgyűjteményét a hatszoros olimpiai és immár 12-szeres világbajnok Allyson Felix, aki tíz hónappal szülése után került be az amerikai csapatba.

Eredmények,

férfi hármasugrás, világbajnok:

-------------------------------

Christian Taylor (Egyesült Államok) 17,92 méter

2. Will Claye (Egyesült Államok) 17,74

3. Hugues Fabrice Zango (Burundi) 17,66

női 100 m, világbajnok:

-----------------------

Shely-Ann Fraser-Pryce (Jamaica) 10.71 másodperc

2. Dina Asher-Smith (Nagy-Britannia) 10.83

3. Marie-Josée Ta Lou (Elefántcsontpart) 10.90

női rúdugrás, világbajnok:

-------------------------

Anzselika Szidorova (orosz, semleges színekben) 4,95 méter

2. Sandi Morris (Egyesült Államok) 4,90

3. Katerina Sztefanidi (Görögország) 4,85

4x400 méteres vegyes váltó, világbajnok:

---------------------------------------

Egyesült Államok (Wilbert London, Allyson Felix, Courtney Okolo, Michael Cherry) 3:09.34 perc – világcsúcs

2. Jamaica 3:11.78

3. Bahrain 3:11.82

