Szabó Dóra két és fél év után elköszönt a Mokka stúdiójától.

Ezt maga a műsorvezetőnő jelentette be a hétfő reggeli adás végén. A TV2.hu oldalára feltöltötte videó szerint Dóra más területen próbálja majd ki magát.

Ez nem egy szomorú dolog, hanem egy vidám és boldog változás is, a változás pedig mindig jó. Szomorú azért, mert búcsúzni kell – nem örökre nyilván, mert nem csak ebben a stúdióban működnek a dolgok úgy, hogy a nézők is lássák, hanem a kamera mögött is nagyon sok ember van, akikkel nagyon jó viszonyba keveredtem. A műsorvezető társaimat is nagyon-nagyon szeretem. Szóval most búcsúzkodom: boldogan, de meghatottan