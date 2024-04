Suhajda Szilárd özvegyének reményt adhat a Mount Everest felől érkező friss információ: férje holttestét lehozhatják a világ tetejéről.

Május 24-én szomorú hírek érkeztek a Mount Everestről: Suhajda Szilárd, aki nemzetünk büszkesége és a világ egyik legjobb hegymászója volt, eltűnt. Három napos keresés után végül a holttestét is keresték, ám május 27-én bejelentették, hogy a kutatást leállítják.

Fotó: Suhajda Szilárd Facebook oldala

A Mount Everest, a Himalája része, minden hegymászó álma, de a veszélyes mászás miatt sokan vesztették már életüket. Évente többen próbálkoznak a csúcs meghódításával, de gyakran előfordul, hogy nem térnek vissza élve. A zord körülmények között a hegymászók nem tudnak segíteni egymáson, és a hegyen maradt holttesteket sem tudják leszállítani.

Idén a hegyen dolgozó serpák és 18 katona fontos feladatot kapott: megtisztítják a Mount Everestet, hiszen a hegymászók rengeteg szemetet hagynak maguk után. Ehhez hozzátartozik az is, hogy öt elhunyt hegymászó holttest is leszállítják. Ezért Suhajda Szilárd családja reménykedik benne, hogy közöttük lesz szerettük is, így család végső búcsút vehetne tőle.

A nepáli hadsereg segítségével folyamatosan zajlik a Mount Everest tisztítása, amely során 2019 óta már 110 tonna hulladékot hoztak le. A Himaláján 12 hegymászó vesztette életét, közülük 5 testét még nem találták meg, Suhajda Szilárdét sem. A csapat, amely április 14-én érkezett az alaptáborba, tervezi további 10 tonna hulladék és az 5 eltűnt hegymászó holttestének leszállítását. A Himalája csúcsára tavaly 478 engedélyt bocsátottak ki, és 2024-től minden hegymászó nyomkövető chippel indul, ami növeli a biztonságot.

Most az egész ország abban reménykedik, hogy megtalálják a hős hegymászót...