Túl sokat járt szoláriumba, le kellett vágni a fülét

A brit Anthea Smith most nyilvánosság elé lépett, szeretne elrettenő példát mutatni.

Kívánatosabbnak és egészségesebbnek akart látszani, az angol Anthea Smith (43) ezért kezdett 14 éves korában szoláriumba járni, de az évtizedeken át tartó rendszeres fényfürdőzéstől elrákosodott a bal füle és amputálni is kellett. A hivatali alkalmazott ennyivel sajnos nem úszta meg, mert a gyilkos kór átterjedt a májára és a tüdejére.

– Nem tudom, mennyi időm lehet még hátra. Szeretném látni, ahogy felnő a két fiam és férjhez is szeretnék menni, de nem tudom, össze fog-e jönni. Mindezt csak azért, mert jobb színben akartam feltűnni

– magyarázta a Sun riportjában a kétgyerekes anyuka, aki nem szégyellte megmutatni a fülében burjánzó melanómát.

– Az orvosom először szemölcsnek nézte a fülemben alakuló rákos elváltozást

– magyarázta Anthea Smith, aki kenőcsöt kapott a problémájára, és ezek után kezdődött meg a melanóma burjánzása. Két műtéten esett át és 32 besugárzásban részesült, majd fülprotézist kapott, de addigra a frizuráját is úgy alakította, hogy a bal füle ne legyen látható. Sajnos, erre a fülére már nem hall, és egyensúlyproblémákkal is küzd, de így is azért harcol, hogy Nagy Britanniában tiltsák be a szoláriumokat.

– Azt szeretném, hogy a rákos fülem fotója legyen ott minden szolárium ajtaján, hiszen a cigis dobozokon is a rák miatt láthatóak elrettentő képek

– érvelt az anyuka.

Forrás: Blikk

Kép: Pixabay