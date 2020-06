Miben segíthet az online babamasszázs?

A babamasszázs a kicsik számára gyógyírt jelenthet olyan kardinális kérdésekben, mint az álmatlanság, a nyűgösség, a fogzás és a hajfájás, míg a szülőknek kapcsolódási lehetőség gyermekükkel és egymással is. A koronavírus hatására természetesen ez a szakma is az online térbe költözött, ami a nehézségek mellett komoly lehetőségeket is jelent – mondta el Molnár Zsóka nemzetközi okleveles babamasszázs oktató.

„A babamasszázs a gondoskodó érintésen alapul. Egy képzett oktató vezetésével bármely szülő elsajátíthatja azokat a masszázsgyakorlatokat, amelyekkel ők maguk segíthetik kisbabájuk fejlődését, jobb alvását és kiegyensúlyozott lelkiállapotát. Az interneten is sok forrás megtalálható, ám tőlem mint oktatótól tanulni azt jelenti, hogy valaki vezet és odafigyel rád és kisbabádra, támogat, hogy helyesen sajátítsd el a gyakorlatokat, melyeket te és én együtt kisbabád igényeihez tudunk igazítani. Megtanítom, hogyan figyeld meg és értelmezd kisbabád jelzéseit a babamasszázson keresztül, hogy ne csak a fizikai hatások érvényesüljenek, de a baba-mama vagy éppen baba-papa kötődés, a szülői önbizalmad és kisbabád beléd vetett bizalma is erősödjön” – mondta el a babamasszázs fontosságáról az oktató.

Kötődés erősítése a babamasszázs segítségével

Molnár Zsóka ugyanakkor a járvány hatására, mint sokan mások, kénytelen volt az online térbe áthelyezni praxisát. A személyes órák lebonyolítására a legkézenfekvőbb megoldást a Zoom nyújtotta (ingyenes szakmai beszélgetés elérhető a Facebookon is), így a közös munka is megmaradt a szülőkkel, a mozdulatokat „élőben” lehet finomítani. A szakember kiemelte, hogy a kisbabákra gyakorolt pozitív hatások – az immunrendszer erősítése és a koordinációs készség fejlesztése – mellett a masszázs fontos velejárója a kötődés erősítése a szülőkkel. A babamasszázs során rengeteg kötődéshormon, azaz oxitocin termelődik, ami hosszútávon is megalapozza a bensőséges bizalmi viszonyt. Ezenfelül a szeánsz jellege is megmarad a masszírozásnak, így a család egészének jót tesz, mikor dedikáltan egymással kell foglalkozni.

Hogy fel tudjunk készülni a baba fog- és hasfájására

Ugyanakkor sajnos nem mindenki teheti meg különböző okok miatt, hogy egyéni órákat vegyen, éppen ezért készült el egy csomag „kezdő szülőknek”, melyben olyan videók és más anyagok szerepelnek, amivel szintén el lehet sajátítani a babamasszázst. A fentiek mellé azonban jár egy félórás online konzultáció is, melyben a szakértő minden felmerülő kérdésre választ ad.

Zsóka a csomag elnevezését azzal indokolta, hogy az első, gyakran döcögősebb hónapokra nyújt segítséget, amíg összecsiszolódnak a felek. Mint mondta, érdemes felkészülten fogadni a babát, majd a felmerülő nehézségeket tisztázni a konzultáción. Sajnos gyakran fordul elő, hogy a szülők akkor keresik csak fel, mikor becsap a ménkű egy makacsabb hasfájás vagy fogfájás formájában, így feleslegesen szabadulnak el az indulatok és hajtja magát mindkét szülő a kialvatlanság és elkeseredettség legszélsőségesebb határaihoz napokon keresztül, amiket meg lehetne szelídíteni a specifikus masszázsokkal.