Koronavírusos lett az egyik dolgozó, bezártak egy kőbányai óvodát

A Kőbányai Gépmadár Óvoda két hétig zárva tart a fertőzés miatt.

A hvg.hu szúrta ki, hogy kedden este jelent meg a Kőbányai Gépmadár Óvoda honlapján egy tájékoztatás, miszerint az intézmény egyik dolgozója koronavírussal fertőződött meg, emiatt szerdától előreláthatóan két hétig zárva tart az óvoda, nem tudják a gyerekeket fogadni.

A lap kitért arra is, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) kedden számolt be arról, hogy tudomásuk szerint egy tucat oktatási intézményből jelentettek koronavírusos fertőzötteket. A minisztérium azt is közzétette, hogy két iskolában és két óvodában van rendkívüli szünet, egy iskolában pedig tanítás nélküli munkanapot tartottak.

A lap összesítése szerint Budapesten több oktatási intézményben is megjelent a fertőzés: a Lisznyay Utcai Általános Iskolában egy diáknak lett pozitív a tesztje, az óbudai Százszorszép Óvodában pedig három dolgozóé, emiatt az óvodát be is zárták.

Az Óbudai Nagy László Általános Iskolában a tanítást nem tudták elkezdeni normális módon, ugyanis a kétnyelvű képzésen az angol nyelvű tanárok közül három fő fertőzöttnek bizonyult.