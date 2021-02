Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelenti:

A Kárpát-medencét kedd estig több front is érinti, de számottevő csapadék egyikből sem valószínű.

Várható időjárás az ország területén kedd estig:

Éjszaka északnyugat felől egy szakadozott felhősáv érkezik, illetve egyre nagyobb területen folytatódik az alacsonyszintű felhőzet térnyerése, emellett párássá válik a levegő, köd is képződik. Kedden a reggeli, délelőtti órákban jóformán mindenütt erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd szakadozni kezd a felhőtakaró, és hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Fontos kiemelni, hogy lehetnek olyan körzetek, ahol tartósan megmarad a felhőzet, így kis területen belül nagy különbségek is előfordulhatnak a felhőborítottságban. Számottevő csapadék nem várható, de a rétegfelhős részeken szitálás, éjszaka ónos szitálás is lehet. Kedden este érkezik egy melegfronti felhősáv, abból késő este gyenge eső már lehet a Kisalföldön. A délies szél csak időnként élénkülhet meg napközben.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és -6 fok között alakul, de az átmenetileg gyengén felhős, havas tájakon ennél hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden a napos tájakon 5 és 8, míg a tartósan borult részeken 5 fok alatt alakul.

Forrás:MTI

Kép:Pixabay