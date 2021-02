Mohácsi és komlói gyermekotthonokban is megjelent a koronavírus

Öt gyerek és egy 60 év feletti nevelő kaphatta el a vírust a két intézményben.

Az ATV Híradója szerint egy komlói, lányokat és fiúkat is nevelő gyermekotthonban is megjelent a koronavírus, nem hivatalos értesülések szerint a fiúk között egy, míg a lányoknál öt pozitív esetet regisztráltak. Mindemellett egy mohácsi gyermekotthonban is vannak fertőzöttek.

Fotó, címlapkép: Illusztráció/pixabay.com CCO

Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének pécsi ügyvivője, választmányi tagja a híradónak elmondta, őket azért kereste fel egy tanárkolléga, mert nemcsak a gyerekek, hanem egy 60 évnél idősebb pedagógus is megfertőződött. A kolléga azért kereste meg őket, hogy a PDSZ hasson oda, hogy a nevelőotthonokbeli pedagógusok is megkaphassák az oltásokat.

Az ATV Híradója kereste a gyermekotthonok fenntartóját, a Baranya Megyei Kormányhivatalt, de onnan nem kaptak választ, még arra a kérdésre sem, hogy valóban aláírattak-e a dolgozókkal titoktartási szerződést, hogy ne derüljön ki a fertőzés. Ezt a PDSZ is kérdezte a minisztériumtól, a titkolózás pedig olyan jól sikerült az ATV cikke szerint, hogy a komlói intézmény közelében élők sem tudják, hogy van fertőzött a gyermekotthonban.

Az ATV Híradója megkereste az Emberi Erőforrások Minisztériumát is, ahonnan azt a választ kapták, hogy információik tévesek, összesen öt fertőzés történt a komlói intézményben, ahol a szükséges lépéseket megtették, a betegeket elkülönítették. Az ott dolgozók oltásáról annyit írtak, hogy az oltási rendben azok a szociális intézmények élveznek elsőbbséget, ahol a gondozottak a leginkább ki vannak téve a betegségnek.

Az ATV Híradójának megszólalt Szakács László komlói MSZP-s országgyűlési képviselő is, aki szerint a titkolózás nem fogja megállítani a járványt, erre csak az oltás képes, ezért arra kellene törekedni, hogy ezt mihamarabb megkaphassák a szociális és az oktatási ágazatok dolgozói.