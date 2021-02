Brutális gyilkosság szilveszterkor: mikrosütővel, székekkel, porcelántárgyakkal verték agyon a dunavarsányi férfit

A Pest Megyei Főügyészség vádat emelt egy ötfős társaság ellen, akik a vád szerint 2019 szilveszterén értékeiért, kirívóan brutális módon megöltek egy dunavarsányi férfit.

Fotók: police.hu

A vádirat szerint az öt elkövető 2019. december 31-én Dunavarsányban egy rokonuknál fogyasztott napközben alkoholt, majd onnan egy veszekedés miatt távozniuk kellett az este folyamán – írják az ügyészség honlapján.

Ezután az egyik elkövető ötletére a csapat megjelent a sértett szintén dunavarsányi lakcímén eleve azzal a szándékkal, hogy tőle pénzt szerezzenek a további mulatáshoz. Ugyan az ingatlanra a sértettel engedélye nélkül jutottak be, de amikor őket észrevette – mivel ismerték egymást korábbról – a sértett beszélgetni kezdett velük, majd közösen fogyasztottak a garázsban alkoholt is. Annak során azonban az egyik elkövető összeszólalkozott a sértettel, aki ezután az egész csapatot elküldte az ingatlanjáról.

Távozásuk után, még az ingatlan utcájában az elkövetők megbeszélték, hogy

Ezután ketten közülük erőszakkal benyomultak a házba, majd egyikük eszméletlenre verte a sértettet, míg utána érkező társai értékek után kutattak. A magához térő sértettől az elkövetők pénzt követeltek, miközben

egyikük többször fejbe rúgta, míg másikuk két ízben is megszúrta késsel. Végül az elkövetők mindenféle kezükbe kerülő dologgal – így üveg- és porcelántárgyakkal, székkel – ütötték a sértett fejét, sőt még egy mikrohullámú sütőt is hozzávágtak, majd egy nehéz étkezőasztalt is ráborítottak.