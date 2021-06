Ezt nem mutatta a tévé.

A szerdai Franciaország-Portugália meccs végén egymás után rohant be négy szurkoló is a gyepre, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé és a többi világsztár felé.

Fotó: Darko Bandic / POOL / AFP

Az alábbi videón látható, ahogy levezetik a pályáról az egyik rendbontót.

@anacheetaaah oh btw we had a couple streakers at the end which they don’t show on the game broadcast pic.twitter.com/zaZl6Y0zDI