Üzent a bankoknak a jegybank szóvivője! Meglepő, hogy mit

Az MNB elvárja a bankoktól, hogy ingyen lehessen előtörleszteni a hitelmoratórium alatt felhalmozódott tartozást.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Magyar Nemzeti Bank elvárja a bankoktól, hogy ha az ügyfél a moratórium alatt felhalmozódott összeget részlegesen vagy teljesen előtörlesztené, azt megtehesse ingyen, előtörlesztési díj nélkül. Mindez sok tízezer, de akár százezer forintos könnyebbséget is jelenthet az ügyelek számára – mondta el Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője az M1-nek.

A jegybank „arra biztatja a moratóriumot igénybe vett ügyfeleket, hogy minél előbb kezdjék meg hiteleik törlesztését azok, akiknek rendelkezésére áll az ehhez szükséges jövedelem”. Az MNB úgy számol, hogy az érintett ügyfelek legalább 56 százaléka minden gond nélkül tudná fizetni havi törlesztőrészletét.

Arról is beszélt, hogy az előtörlesztés mellett az ügyfeleknek más lehetőségük is van: kérhetik, hogy maradjon az eredeti futamidő és a moratórium alatt felgyűlt összeget a bank építse be a törlesztőrészletbe. A havi törlesztőrészlet ezáltal kicsit magasabb lesz, viszont az ügyfél az eredeti futamidő végén le tudja zárni a hitelt. A jegybank ebben az esetben is azt várja el a bankoktól, hogy ne legyen szerződésmódosítási díj – mondta.

Az MNB már többször jelezte a kormánnyal is szembe fordulva, hogy nem tartja jó ötletnek a hitelmoratórium szeptember 30-ig történt meghosszabbítását. A gyógyszer is csak addig jó, amíg megfelelő ideig szedi a beteg, aki már meggyógyult, annak káros bevennie – ezzel a hasonlattal mutatta be a jegybank, miért kellene kilépnie a hitelmoratóriumból annak, aki már képes törleszteni.

Forrás: hvg.hu