Katonai erődöt épített a TEK Szijjártó házának közelébe – fotó

Megfigyelőállomást épített a TEK Szijjártó Péterék Dunakeszin található házának utcájának a végébe, azt, hogy a TEK állíthatta fel az állomást, onnan lehet tudni, hogy amikor az azonnali.hu újságírója a környéket fotózta, a konténerbázisból kijött hozzá egy férfi.



Kép: Facebook/Szijjártó Péter

Aki rögtön megmutatta a jelvényét is, ami természetesen nem más, mint

a Terrorelhárító Központ jelvénye volt.

A környék egyébként csendes, kora délutáni látogatásukkor szinte teljesen kihalt volt. Szijjártóék dunakeszi házának utcája egyébként is jól be van kamerázva, a házat a kerítések mellett hatalmas fasorok is védik az érdeklődőktől, szóval önmagában semmi nem indokolná a különleges készültséget.

A külügyminiszter egyébként egy kormányhatározat alapján 2018 óta állandó védelmet kap. A TEK 2018-as költségvetési beszámolója szerint a Központ

erre a feladatra 52 főt kapott,

amit a Népszava információi szerint fel is töltöttek. 2018 második félévében a kiadásokra 504 millió forintot kaptak a terrorelhárítók.



Kép: azonnali.hu/Aradi Péter

A félmilliárd forintból a felszerelésekre 172 millió forint ment el, a személyi költségekre 224 milliót költöttek, a maradékból fizették vélhetően az utazásokkal kapcsolatos egyéb dologi kiadásokat.

A TEK már akkor sem árulta el, mi indokolja, hogy az államfő, a házelnök, a kormányfő, a legfőbb ügyész az alkotmánybíróság és a kúria elnöke mellett a külügyminiszternek is járjon állandó személyi védelem.

Mindezek alapján a legvalószínűbb megoldásnak Szijjártó esetében is az tűnik, hogy fenyegetéseket kapott.

Kérdéseinkkel keresték az ORFK-t, a TEK-et és a Külügyminisztériumot is.

Az ORFK percekkel később válaszolt is. Azt írták a lapnak, hogy:

a megkereséssel forduljanak az illetékességgel rendelkező Terrorelhárítási Központ kommunikációs munkatársaihoz.

Forrás: azonnali

Címlapkép: Facebook/Szijjártó Péter