Délen naposabb idő, északkeleten kisebb havazás is lehet

Estére már mindenhol megvastagodik a felhőzet, amelyből az éjszaka elején várható zápor és eső.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint vasárnap észak felől megnövekszik, majd meg is vastagszik a felhőzet, emellett a középső és déli megyékben többórás, részben szűrt napsütésre van kilátás. Az északkeleti határszélen előfordulhat kisebb havazás, havas eső. Estétől már túlnyomóan borult lesz az ég, és akkor északon valamint a Tiszántúlon gyenge eső, zápor is előfordulhat. A délnyugati szél többfelé megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 12 fok között várható, de az északkeleti határnál pár fokkal hidegebb is lehet. Késő estére 1, 8 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Vasárnap éjjel túlnyomóan borult lesz az ég, és az éjszaka első felében főként északon és a Tiszántúlon, később másutt is várható eső, zápor. A legnagyobb mennyiség a déli megyékben valószínű. A nyugati, délnyugati szél többfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +7 fok között alakul.

Hétfőn napközben nyugat felől csökken a felhőzet, kisüt a nap, de a keleti határ közelében még estig maradhatnak erősebben felhős körzetek. Éjszaka és reggel még több helyen valószínű kisebb eső, zápor, de napközben már csak kevés helyen eshet csapadék.

Az északnyugatira forduló szél főleg az Észak-Dunántúlon és a főváros környezetében viharossá fokozódik, emiatt a dunántúli megyékre, valamint Pest (benne Budapest) és Bács-Kiskun megyére elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki a meteorológiai szolgálat a széllökések miatt. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +7, a legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 5 és 10 fok között alakul.

Forrás: met.hu