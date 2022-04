Tovább marad a záporos-zivataras idő

Szerdára megérkezik egy csapadékzóna nyugat felől, ami némi lehűlést is hoz magával.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint kedden általában gomolyfelhős, napos idő valószínű helyenként záporral, délnyugaton néhol zivatarral. Délután a délnyugati, déli területeken alakulhat ki néhány zivatar, majd az esti, késő esti órákban a Nyugat-Dunántúlt elérő csapadékzónában is előfordulhat dörgés, villámlás. Többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul. Késő estére 9 és 15 fok közé hűl le a levegő.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A zivatarveszély miatt a meteorológiai szolgálat keddre elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki Vas, Zala, Somogy, Tolna, Baranya és Bács-Kiskun megyékre.

Kedd este nyugat felől tovább növekszik a felhőzet, és egyre többfelé számíthatunk esőre, záporesőre, egy-egy zivatar sem zárható ki. Az északkeleti, keleti tájakon a legkisebb a csapadék esélye. Az északiasra forduló szél a Nyugat-Dunántúlon megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 5 és 11 fok között alakul.

Szerdán általában közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Hosszabb-rövidebb napos időszakok főleg a déli megyékben lehetnek. Több helyen előfordul eső, zápor. Zivatarok is kialakulnak. Intenzívebb gócokban felhőszakadás, jégeső is lehet. A nap első felében az ország nyugati kétharmadán, második felében a Dunától keletre nagyobb a csapadék esélye. Az északi, északnyugati szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet délután általában 13 és 18 fok között alakul, de a tartósan esős tájakon hűvösebb, délkeleten melegebb is lehet.

A zivatarveszély miatt a meteorológiai szolgálat szerdára Baranya, Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megyékre adott ki elsőfokú figyelmeztető előrejelzést.