Női pulóverek – milyen színek lesznek divatosak?

Éljen a sokszínűség! Ez az az irány, amit az aktuális szezon képvisel, és ami az egész évet átitatja. A szürkeség után, ami óhatatlanul része a téli hónapoknak, igazi megkönnyebbülés a gyártók színpalettájában gyönyörködni. Mert végre előkerülhetnek azok az árnyalatok, amik ki tudja hány hónapon át a szekrények mélyén pihentek. Következhetnek azok a kollekciók, amik méltán a gyártók kedvencei! (x)

Nem túlzás a pulcsi tavasszal?

Kicsit sem! Sőt mondunk ennél első hallásra cifrábbat is: nyáron sem. Ugyanis az időjárás nem kiszámítható és akkor nagyon visszafogottan fogalmaztunk. Szóval simán ébredhetsz úgy egy csodaszép tavaszi hajnalon, hogy a hőmérő higanyszála nem éri el az öt fokot. Még jó, hogy ekkor a női pulóverek után nyúlsz. Ilyen zimankóban nincs is más választásod függetlenül attól, hogy naptár szerint éppen milyen hónapot írunk. Ugyanilyen meglepetés érhet nyáron is egy hevesebb lehűlés után, amikor bizony tíz fok alá csökken a hőmérséklet, és amikor egy, vékonyabb szabású pulcsi aranyat ér. Mert fáznod soha, semmilyen okból sem érdemes. Minek is szenvednél, ha létezik más megoldás?

Úgyhogy bár a jó idő valóban beköszöntött, azért jó ötlet, ha minden eshetőségre felkészülsz, mert így te leszel az a szerencsés, akit soha, semmilyen extra meteorológiai fordulat nem állíthat a szőnyeg szélére. Ráadásként a réteges öltözködésnek köszönhetően nem kell a szükségesnél tovább élvezned a hosszú ujjú modellek ölelését, lévén ha úgy érzed elérkezett az idő, akkor könnyedén leveheted a felső réteget.

Évszaktól függetlenül melyik az a kellék, ami nem hiányozhat a kezed ügyéből?

Van ötleted? Szerintünk ez a táska! Csekkold a női kézitáskák az Answear palettájában és meggyőződhetsz arról, hogy tényleg nem érdemes nélkülöznöd azt a fajta kellemet, amit egy hozzád maradéktalanul passzoló kiegészítő garantál. Arról nem is beszélve, hogy kár lenne megfeledkezni a nagyfokú praktikusságról, amit a táskák alapjáraton biztosítanak. Lévén eredendően hasznos feladatkört töltöttek be, csak aztán mind hangsúlyosabbá váltak a látványra vonatkozó elvárások. Ha ez a kettő összeér, ha a személyre szabott praktikum és esztétikum kerek egészet alkot, akkor az elégedettséged nem kérdéses! Márpedig ennél kevesebbel nem ildomos beérned!

Készen állsz egy kis extravaganciára?

Ha úgy érzed, hogy elérkezett a változás, változtatás ideje, vagy mindig is mozgott benned a vagányság iránti vágy, akkor íme. Csekkold a Guess termékeit az Answear weboldalán, és merülj el az exkluzivitás tengerében. A csalódások így teljesen elkerülhetnek. Hiszen ha a vagány megjelenést választod, azzal egyúttal új ösvényt jelölhetsz ki magadnak. Amin élvezetes járni, amin boldogság előre haladni. Természetesen nem kell rögtön a szélsőségekre helyezned a hangsúlyt, hiszen a márka széles választékban kínálja az extravaganciát. Úgyhogy visszafogottabb variációkat is könnyedén beszerezhetsz, ezáltal hozzászoktatva magadat a megváltozott és nagyon is stílusos körülményekhez. Ha pedig ez mindig is a te utad volt, akkor még inkább kiteljesedhetsz!

Partner tartalom (x)