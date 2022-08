Az esztrich felhordása izgalmas része lehet a házépítési projektnek – egy lépés afelé, hogy az építmény úgy nézzen ki, mint egy kész helyiség. Leginkább a padlószerkezetek kiegyenlítésére használják, és hatékony alapként szolgálnak padlófűtést alkalmazó terepekhez, és bár legtöbbször, az esztrich már nem látszik, ha a padlóburkolat installálásra kerül, a projekthez megfelelő típus kiválasztása és optimális felhordása kardinális kérdéskör, nem mindegy, tehát, hogy kire bízzuk a feladat elvégzését. (x)

Hogy mi a padló esztrich célja?

Nincs olyan törvény, amely szerint a kiválasztott burkolat lerakása előtt esztrichet kell használni a földszinti szerkezet lefedéséhez. Az esztrich nem szerkezeti elem. Az egyik fő oka annak, hogy az otthonok túlnyomó többségében az esztrichet a többletköltség ellenére is használják, az az, hogy funkcionális szerepet tölt be az egyenetlen padlószerkezetek kiegyenlítésében. Ez különösen fontos a modern előregyártott betongerendák és tömbpadlók esetében, amelyek különálló hajlásúak, ami problémákat okozhat a padlóburkolatok lerakásakor. Az esztrich a padlófűtési csövek kedvelt közege is, mivel az anyag kiválóan nyeli el és sugározza a hőt, és a fűtési folyamat szerves részévé válik. Az esztrich lerakásának folyamata tehát egy sima felületet garantál, amelyre a választott padlóburkolat már könnyen és esztétikusan installálható.

Tényleg önterülő az önterülő?

Érdemes észben tartani, hogy az esztrich felvitelét nem könnyű megoldani, és a rosszul kiegyenlített padló a későbbiekben problémákat okozhat. A jó önterülő padló esztrich kulcsa, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az alap megfelelően van előkészítve. Ez azt jelenti, hogy távolítson el minden törmeléket, zsírt, port és szennyeződést a területről. Ehhez mechanikus módszereket, például köszörülést alkalmazhat, amely után a területet fel kell porszívózni, hogy a maradék részecskéket is totálisan eltüntesse. A felületen semmi sem lehet, ami befolyásolhatja az esztrich tapadását felhordáskor. Miután elkészítette a felületet, mérlegelnie kell, hogyan folytatódik az alkalmazás. Ha önterülő esztrichet használ, ügyeljen a gyártó útmutatásainak betartására. Ha az esztrichet összekeverte, meg kell győződnie arról, hogy a keverék valóban megfelelően simára és csomómentesre sikerült. A 300 fordulat / perc alatti fordulatszámon használt elektromos fúró keverési metódus jó módszer erre. Miután sima, hagyja állni néhány percig, majd keverje újra körülbelül 30 másodpercig.

Bár „önterülőnek” nevezik, az ilyen típusú padló esztrichnek még mindig szüksége lesz némi segítségre a tökéletes felület eléréséhez. A keverék felhordása után simítsa el a réteg tetejét, ügyelve arra, hogy elérje a terület minden sarkát és szélét. Amint az esztrich kezd megkötni, el kell távolítani a simítónyomokat, mielőtt teljesen megkeményedne. A réteg felhordása és simítása után hagyni kell megszáradni. Hozzávetőlegesen körülbelül 24 órát kell várni, de egyes önterülő padló esztrich keverékek tartalmaznak gyorsan száradó vegyületeket, ezért használat előtt olvassa el az utasításokat. Minden esztrich padlónak teljesen meg kell száradnia a végső padlóburkolat lerakása előtt.

Ha nem érzi magában a kellő erőt az önterülő esztrich beton felhordásához, akkor tudjon róla, hogy a Wilio.hu több ezer igazolt és képzett szakemberrel rendelkezik igazán korrekt árakon. Tegyen egy próbát: klikk a linkre, és küldje el a megbízását!

Partner tartalom (x)