Késsel akart bosszút állni Magda Marinkón Dér Csaba

A Blikk cikke szerint.

MTI Fotó/Földi Imre

"Meg fogsz fizetni a testvérem haláláért” – Késsel akart bosszút állni a börtönben Dér Csaba Magda Marinkón címmel közölt egy cikket csütörtökön a Blikk.

A cikk szerint komoly ellentét van a csantavéri gyilkosságokat elkövető Dér Csaba és a szerb, szintén gyilkosságokért ülő Magda Marinkó között, mivel Dér meg van arról győződve, hogy 1993-ban Marinkó ölte meg a testvérét. Jelenleg mindkét férfi a Szegedi Fegyház és Börtön, ismertebb nevén a Csillag fogvatartottja.

A lap értesülései szerint Dér nemrégiben meg is támadta Marinkót. A nagy hőség miatt engedélyezték a börtönben, hogy

„a zárka ajtaján lévő nyílás, az úgynevezett tátika nyitva legyen, hogy így is több levegő juthasson be. Ezt kihasználva, a védencem egy, vélhetően az étkezéshez rendszeresített kést és egy másik tárgyat is Marinkó felé vágott, akit az őrök éppen a folyosón kísértek sétálóra. Közben azt üvöltötte neki, hogy »meg fogsz fizetni a testvérem haláláért«”