Vége lesz az új kocsira várakozásnak, erőteljes elmozdulás várható a hiányból a túlkínálat felé

Még munkaerőhiány van, még magas az átlagbér-emelkedés üteme. Miközben a gazdaság rohamosan vágtat a mély recesszióba, a munkaerőpiac lassan eszmél. A nyár elodázta a szembenézést a rezsiköltségek emelkedésével, az üzemanyagárak, az infláció elszabadulásával. De a nehéz gazdasági helyzetben percek alatt működésbe lép a költségcsökkentési reflex, a bérköltségek visszavágása. Tömegesen jelennek meg a munkaerőpiacon a magukra hagyott katások, gyülekeznek a sötét felhők a kiskereskedelem, a vendéglátás és a szállodaipar felett, az állami szektorban már hivatalosan bejelentették a létszámleépítéseket.

Csődhullám, a bérspirál megállása, több álláskereső megjelenése a piacon. – Ez várható, erre kell készülni 2022 végén és 2023-ban! Erről szólnak október 13-án a Munkaerőpiaci fordulat jön! című konferencia előadói, akik hasznos tanácsokkal látják el a munkáltatókat, merre döntsenek, mit tegyenek.

A home office és az irodai munka kérdése is nagyon leegyszerűsödik: ott dolgozunk, ahol nem fogunk fázni.

De nézzük az elsöprő erejű változások jó oldalát is! Az irreális bérigényű, magát a nyeregben érző, ám hiányos képzettségűek helyett jóval nagyobb eséllyel lehet majd jó szakembereket is találni. Meg lehet spórolni a járulékos költségeket (utaztatás, szállásolás stb.) is. Hamarosan tömegesen jelennek meg a munkaerőpiacon a minőségi munkaerők. Jobban fogunk vigyázni a kulcsemberekre, mint eddig. Költségcsökkentési lehetőségeket bőven találhatunk a leépítések helyett.

Nagy, viharos mozgások várhatóak a munkaerőpiacon. Vannak jó és rossz oldalai, s sok mindent másként kell csinálnunk a cégben, hogy a lehető legjobban jöjjünk ki belőle. A munkatársakkal kell talán a legóvatosabban bánnunk. A jókkal leginkább!

Az október 13.-i hibrid PP – BKIK konferenciára várjuk azokat a kkv-döntéshozókat, akik a nehézségekkel szembe nézve a megmaradók, a győztesek oldalán akarják tovább folytatni. Szakértő előadók sok oldalát mutatják meg a változásoknak, s felkészítenek a közeljövőre.

A konferencia helyszínén résztvevőknek grátisz networking program, cégbemutatkozásokkal.

A távolról bekapcsolódók 7 napig követhetik, visszanézhetik az eseményt.

