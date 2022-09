Szerdán és csütörtökön is tovább folytatódik a csapadékos időjárás

Szerdán inkább az északnyugati és északi részeken lehet jobban esőre, vagy néhol zivatarra számítani, csütörtökön ellenben bárhol eshet az eső az országban, az északnyugati részeken nagyobb az esély erre.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint szerdán nyugat felől csökken a felhőzet, a csapadék megszűnik, átmeneti időre mindenütt kisüt a nap. A déli óráktól nyugat felől újra felhősödés kezdődik, fokozatosan beborul az ég. Késő délután előbb a Dunántúlon, este keletebbre is elered az eső. A Dunántúlon néhol zivatar is előfordulhat, Győr-Moson-Sopron megyére elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adtak ki. A déli szél sokfelé lesz élénk, a Dunántúlon időnként meg is erősödik. A hőmérséklet délután 15 és 20, késő este 10, 15 fok között alakul.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Szerda estétől egy csapadékzóna húzódik a Dunántúl északnyugati része, illetve az északi határvidék fölé, melyből csütörtök estig jelentős mennyiségű (>20 mm) eső eshet – emiatt erősen felhős vagy borult lesz az ég, a déli megyékben viszont elvékonyodhat a felhőtakaró. Többfelé várható eső, zápor, egy-egy helyen zivatar is kialakulhat. A déli, délkeleti szél Nyugat-Magyarországon északira fordul, és időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul.

Csütörtökön az ország északnyugati felén erősen felhős vagy borult lesz az ég, míg a déli, délkeleti tájakon akár többórás napsütés is lehet. Több helyen valószínű eső, zápor, néhol zivatar, a meteorológiai szolgálat az egész országra elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki a zivatarok miatt, a várható nagyobb mennyiségű (20 mm-nél több csapadék 24 óra alatt) eső kapcsán pedig Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Zala, Komárom-Esztergom és Nógrád megyékre adott ki elsőfokú figyelmeztető előrejelzést.

A nyugati, délnyugati szelet élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A leghidegebb órákban 8 és 13 fok közötti értékeket mérhetünk. Délután 15, 23 fokra számíthatunk, északnyugaton várható a hűvösebb, délkeleten az enyhébb idő.