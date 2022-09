Tragédia: Elhunyt a 15 éves fiú, aki focizás közben rosszul lett

Csütörtökön számolt be arról az Országos Mentőszolgálat, hogy szerdán este focizás közben rosszul lett egy 15 éves fiatal Budapesten. Hosszasan küzdöttek Patrik életéért, de a kórházban életét vesztette – írja a Blikk.hu.



Fotó: Pixabay

- írták bejegyzésükben csütörtökön.

A gyermek életéért vívott heroikus küzdelem sokáig zajlott még a focipálya gyepén, majd folyamatos újraélesztés mellett, kritikus állapotban szállították kórházba a fiút. Az eset még a rutinos szakemberek lelkét is megviselte és a legjobbakat remélik fiatal betegüknek, aki még mindig nincs túl az életveszélyen.

- fogalmazott az Országos Mentőszolgálat.

A focista klubja, az ISSIMO SE a Facebookon azonban pénteken közölte, hogy a fiatal fiú sajnálatos módon életét vesztette.

Szomorú szívvel tájékoztatjuk Barátainkat a tragédiáról, Patrik itt hagyott minket tegnap este. Nem találjuk a szavakat. Fiatal, életerős, vidám srácot ismertünk meg benned. Két hónapja csatlakoztál, de gyorsan a közösség fontos részévé váltál. Még csak most kezdődött közös utunk, de máris véget ért. Az élet igazságtalan sokszor. Most is az volt. Klubunk őszinte részvétét fejezi ki Patrik családjának, barátainak