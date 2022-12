Alaposan megráncigálta a 2022-es év a forintot: a dollárral szemben 26-szor volt mélyponton

De az euró is többször leküldte a padlóra a magyar fizetőeszközt, mely a környező országok pénzeivel összehasonlítva a legnagyobb értékvesztést szenvedte el az uniós valutával szemben idén.

Az rtl.hu cikke szerint 2022 nem volt a forint éve, ugyanis idén az árfolyam az euróval szemben 14-szer, a dollárral szemben pedig 26-szor került olyan mélypontra, ahova előtte még sosem jutott el forintárfolyam.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

Míg idén év végén az ársapka eltörlése után a 95-ös benzin literje 615 és 635 forint között mozgott jellemzően (a dízelé pedig 685-715 forint közötti a sáv, de persze vannak ennél drágább áron dolgozó kutak is), tavaly ősszel az árak még jellemzően 500 forint környékén voltak.

A holtankoljak.hu adatai szerint az ársapkás időkben idén áprilistól az üzemanyagárak elkezdték követni a Brent kőolaj hordónkénti árát, azzal párhuzamosan mozogtak. Ám a kőolaj ára az év végére visszatért az év eleji szintre, viszont a magyar üzemanyagárak ezt már nem követték le, és Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője szerint a következő hónapokban nem is lehet 500 forintos üzemanyagárakra számítani.

A cikk szerint a forintárfyolam idén 26-szor került történelmi mélypontra a dollárral szemben, március első hetében ez négyszer történt meg – július 6-án pedig a 400 forintos határt is átlépte a dollár árfolyama. Az eddigi utolsó mélypont október 13-án érkezett el, akkor 1 dollár 450 forintot ért.

Az euróval szemben is látványosan gyengélkedett a forint idén, 14-szer volt mélyponton az árfolyam. Március 7-én majdnem elérte, június 13-án pedig át is lépte a 400 forintos küszöböt az euró árfolyama, és ugyancsak október 13-án az eddigi abzolút mélypont is eljött: aznap 1 euró 434 forintot ért.

Egyértelmű, hogy a liftezésben egyrészt mindig annak volt szerepe, hogy a jegybank hogyan reagál kamatemelésekkel. Másrészt pedig az is látszik, hogy a forint lényegesen rosszabbul viselte az inflációt és a háborús helyzetet, mint például a zloty vagy a cseh korona

– mondta el az RTL Híradójának Tóth Levente, a Bank360 kommunikációs igazgatója.

A forint értéke több mint 9 százalékát vesztette el az euróval szemben, eközben viszont a lengyel zloty értéke csak másfél százalékot csökkent, a cseh korona és a román lej viszont erősödni tudott ezen időszakban. Tóth Levente szerint leginkább az uniós támogatások körüli bizonytalanságok miatt vesztett értékéből kiemelkedően a forint.

A dollárral szemben az összes környező ország fizetőeszköze vesztett az értékéből, viszont itt is a forint esése volt a legmagasabb, 16 százaléknál több.

Tóth Levente úgy látja, hogy amennyiben az eurótámogatások elkezdenek megérkezni Magyarországra, akkor az biztosan jótékony hatással lesz a forintra, ám még ettől sem lehet várni, hogy lényegesen erősödni tudjon a magyar fizetőeszköz.

Az árfolyam zuhanása viszont csökkenhet, és az euró ára tartósan a 395-415 forint közötti sávban maradhat az elemző szerint az uniós támogatások beérkezésével.