Sajátos érveléssel bízná a veszteséges lóversenyfogadást a Honvédelmi Minisztériumra a kormány

Most még a Gazdaságfejlesztési Minisztériumé a fogadásokat szervező vállalkozás.

MTI/Máthé Zoltán

Mivel most is a Honvédelmi Minisztérium (HM) alá tartozó állami cég üzemelteti a fővárosi lóversenypályát, azaz, a Lovit, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium úgy gondolta, a honvédelmi tárcának adnák az eddig alájuk tartozó, részben a Lovi-futamokra a fogadásokat is szervező vállalkozást – írja a hvg.hu.

A kormány honlapjára társadalmi vita céljából feltöltött rendelettervezet szerint a 2014 óta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. joggyakorlása alá tartozó Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft.-nek a jövőben a HM lesz a tulajdonosi joggyakorlója.

A lóversenyfogadást szervező állami cégnek egyébként a mérlegadatok szerint bár tavaly több, mint 4 milliárdos nettó árbevétele volt, mégis 83 milliós veszteséggel zárta az évet.

Az azt megelőző években viszont alacsonyabb, 3-4 milliárd forint közötti nettó árbevétel mellett is még tudott százmillió feletti profitot elérni.