Megvonják a kedvezményeket a hazai zöld rendszámos autók közel felétől

Kizárhatják a plug-in hibrideket a zöld rendszám használatára jogosult gépjárművek közül Magyarországon.

"Környezetbarát" megoldás: Nissan Leaf töltődik egy dízel aggregátorról. Forrás: Facebook

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) előterjesztése szerint a jövőben forgalomba helyezett példányok mellett a már forgalomban lévő elektromos hálózatról tölthető, de alapvetően nem elektromos hajtású autók rendszámát szintén hagyományosra cserélnék a következő műszaki vizsgán. Ha a döntésbe bevonják az úgynevezett hatótáv növelővel (range extenderrel) ellátott villanyautókat is, akkor összesen 33 ezer járművet érinthet a változás, ami nem kevés, tekintve, hogy 74 ezer zöld rendszámot adtak ki június végéig – írja a Telex.

Ha összejön a terv, akkor csak a hagyományos villanyautók, és egyéb járművek használhatnák a környezetkímélőnek mondott, – valójában csak a szennyezés kibocsájtásának helyét tekintve más – konstrukciókhoz 2015-óta kiadott zöld alapszínű rendszámtáblákat.

A hoppon maradt plug-inesek így elveszítenék a sok helyütt biztosított, ingyenes közterületi parkolási lehetőségeiket is. A jövőben honosított új és használt példányok után pedig regisztrációs adót, illetve az összes után teljesítményarányos gépjárműadót, valamint adásvételkor vagyonszerzési illetéket is kellene fizetni. A minisztérium szerint a közúti közlekedés szabályainak felülvizsgálata folyamatosan zajlik.

A plug-in hibrid autók kiváltságainak eltörlésével a szaktárca a nemzetközi környezetvédő szervezetek, köztük a belgiumi székhelyű Transport & Environment régóta hangoztatott álláspontját követné. A szervezet az utóbbi években többször kifejezte, hogy a konnektoros hibridek nem igazán kímélik a környezetet. Az érvelés szerint a feltöltött akkumulátorral legfeljebb száz kilométeren át villanyautóként is használható, de alapvetően benzines, olykor dízelmotorral hajtott személyautók gyártói arra használják a plug-in kategóriát, hogy kijátsszák a típusjóváhagyáshoz szükséges hatósági környezetvédelmi vizsgálatok és a valós körülmények közti rést, és számukra kedvezőbb feltételekkel adják el ezeket a típusokat.

Ezeknek a típusoknak valóban a felhasználási körülményein, például a villanytöltések gyakoriságán múlik, hogy a mindennapi használat során mekkora a környezeti lábnyomuk. A nagy autóipari greenwashing azért lehetséges, mert a kettőshajtású típusok hivatalos fogyasztási és környezetvédelmi vizsgálatát teljesen feltöltött hibridakkumulátorral végzik. A szabványos mérési ciklus (WLTP) kezdetétől a hajtóakkumulátor lemerüléséig nem indul be a plug-in hibridek belsőégésű motorja, ezért ebben a szakaszban helyikibocsátás-mentes az autó.

Csakhogy a helyzet gyökeresen megváltozik, ha a más paraméterek szerint, illetve lemerített akkumulátorral vizsgálják a hajtáslánc működését. Több modell hivatalos és valós használat során jelentkező károsanyag-kibocsátását vizsgálva egyből kibukott, hogy a független vizsgálat során, kilométerenként átlagosan 85-114 gramm szén-dioxidot bocsátottak ki, szemben a gyártóik által ígért 27-36 g/km értékkel, ezzel összhangban benzinfogyasztásuk is a hagyományos autókéhoz közelített. Az elméleti, majd a teszt során produkált kibocsátás közti eltérés a BMW 330e esetében volt a legnagyobb, hiszen a vizsgált 2022-es gyártású autó 36 helyett 112 gramm szén-dioxidot bocsátott ki. Volt kocsi, ami városi forgalomban, lemerített hajtóakkumulátorral ötször-hétszer annyi szén-dioxidot bocsátott ki, mint amennyit a prospektusok ígértek.

A kedvezmények németországi megszüntetése után be is szakadt a kereslet rendesen: idén januártól augusztus végéig 41 százalékkal kevesebb konnektoros hibridet adtak el Németországban, és több gyártó fel is függesztette az ilyen típusok rendelését. Idén Magyarországon 5 százalékot tett ki az új plug-in hibrid személyautók piaci részesedése. A 3500 példány alig valamivel maradt el a villanyautók darabszáma mögött, amelyekből több mint 3700-at helyeztek forgalomba az év elejétől augusztus végéig.