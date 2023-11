Elhunyt Vajda Mihály Széchenyi-díjas filozófus

A magyar filozófia egyik kiemelkedő alakja, Vajda Mihály, 88 éves korában, életének utolsó szakaszában elhunyt – tudatta a Szombat.

A Széchenyi-díjas egyetemi tanár, Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, évtizedekig meghatározó szerepet játszott a filozófia és az oktatás területén.

A Lukács György tanítványaihoz tartozó Vajda a budapesti iskola részeként, 1961-ben csatlakozott a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézetéhez, ahol 1967-ben sikeresen megvédte kandidátusi értekezését.

Ezután szabadúszóként dolgozott fordítóként és nyelvtanárként. A politikai alkalmatlanság címen elbocsátott állapotból 1989-ben rehabilitálták.

Vajda Mihály évtizedekig szolgálta a tudományt, 1994-ben az MTA közgyűlési képviselője, majd 2000-ben az MTA Filozófiai Bizottsága elnöke lett. 2005-ben az MTA Filozófiai Kutatóintézet igazgatójaként folytatta munkáját, és 2007-ben az MTA rendes tagjává választották.

A filozófusnak nemcsak hazájában, hanem külföldön is jelentős elismerései voltak. Vendégprofesszorként tanított Brémában és New Yorkban. Számos szakmai díj, köztük a Széchenyi-professzori ösztöndíj is jutalmazta munkáját.