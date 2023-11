Figyelem: havazás és ónos eső jön, ne induljon útnak!

Intenzív havazás és tartós ónos eső várható Észak-Magyarországon.

Csak üzembiztos, téliesített autóval közlekedjünk mostanában Észak-Magyarországon. Forrás: Pixabay

A közútkezelő kéri, hogy csak a téli közlekedésre megfelelően felkészített járművekkel induljanak el azok, akiknek feltétlen szükséges – írja a 24.hu. Észak-Magyarországon az ónos eső előtt jelentősebb havazásra is számítani kell. A magasabban fekvő északi területeken akár 15 centi friss hó eshet.

A Magyar Közút már november 10-én téli üzemre váltott, így minden érintett területen teljes kapacitással dolgoznak a szakemberek. Az elmúlt napokban az érintett térségekben sok friss hó hullott, most viszont a nagyobb mennyiségű ónos eső miatt arra kéri a közútkezelő az autósokat, hogy ha tehetik, halasszák el utazásukat. Sok helyen havazásból ónos esőre vált az idő, így a megelőző sószórás is kevésbé lesz hatékony. Az ónos eső a síkosságmentesítés során kiszórt anyagokat is lemossa a burkolatról.