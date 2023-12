Ingyenes a budapesti parkolás, de nem mindenhol – Soroljuk, hol kell fizetni az ünnepek alatt is

Vannak kivételek.

Kép: MTI/Balogh Zoltán

Néhány kivétellel idén is ingyenes a parkolás december 24. és január 1. között a fővárosban – jelentette be a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) honlapján. Hozzátették, díjköteles marad az ünnepek idején a parkolás több helyen is. Ezek:

- az I. kerületben a Dísz téren, a Hunyadi János út Szabó Ilonka utca és Dísz tér közötti szakaszán és a Palota út Dísz tér és Lovas utca közötti szakaszán; - a Margitszigeten az északi parkolóban és a szállodák várakozóhelyein; - a Rákóczi téri mélygarázsban; - az Újpest-Városkapu P+R parkolóban; - a Hűvösvölgy P1 P+R parkolóban; - a Kőbánya-Kispest P+R parkolóban, a KÖKI Terminál P+R parkolóházban; - az Etele P1 P+R parkolóban, az Etele P2 P+R parkolóban, az Őrmező P1 P+R parkolóban, az Őrmező P2 P+R parkolóban; - a Pillangó utca P+R parkolóban és az Örs vezér tere P+R parkolóban.