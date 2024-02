Mutatjuk a terveket: Így építik át a Klauzál teret

Azt ígérik, tavaszra készen lesznek a felújítás nagyobb részével.

Megújul a VII. kerületi Klauzál tér, az Erzsébetvárosi Önkormányzat a kerület lakóinak javaslatait figyelembe véve készíttette el a felújítás terveket – közölték a Budapest Városháza Facebook-oldalon csütörtökön.

Kép: Budapest Városháza / Facebook

Lesz játszótér, 19 új játszóeszközzel – sorolják –, megújul a kutyafuttató, lesz sportpálya és fitnesz park, valamint helyet kap egy, a pesti gettó áldozataira emlékező alkotás is. Több ivókút és hulladékgyűjtő lesz, újabb kerékpártárolókat is kihelyeznek és 63 új utcabútort is felszerelnek a bejelentés szerint. A zöldfelületek aránya 36 százalékról 52 százalékra nő majd, 134 helyett 150 lombos fa is lesz.

Kép: Budapest Városháza / Facebook

A fővárosi önkormányzat szerint mintegy 672 millió forintba kerül a beruházás.

A felújítás várhatóan 2024 III. negyedévében fejeződik be, de a kutyafuttató, a játszótér és a sportpálya már május végén birtokba vehető, csak a parkosítás, a padok kihelyezése és az utolsó simítások maradnak őszre.