Szörnyű videó: Macskán tett erőszakot egy bölcsődei dada, hatalmas botrány lett Gyulán

Szinte azonnal kirúgták az idős nőt. Eddig nem merült fel, hogy gyerekeket veszélyeztetett volna, de vizsgálják ezt is.

Illusztráció: Pixabay.com



Az egyik legnagyobb internetes közösségi felületre még hétfőn került fel egy botrányos videó – írja az esetről a Magyar Narancs. Annak tartalmát így foglalják össze:

Az alig 30 másodperces felvételen egy idősebb nő fajtalankodik egy kiszolgáltatott macskával.

Az illető az egyik gyulai bölcsőde dadája, de a felvételen gyermek nem szerepel és az nem a bölcsődében készült. Nem tisztázott körülmények között került nyilvánosságra a videó, a lap szerint az is elképzelhető, hogy véletlenül publikálta az érintett.

A bölcsődét működtető Gyulai Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény a helyi közvélemény megnyugtatására haladéktalanul közleményt adott ki a történtekről. E szerint:

A gyulai „Csemeteház Bölcsőde egyik gyermekgondozójáról február 7-én olyan videófelvétel került nyilvánosságra a közösségi médiában, amely kivétel nélkül minden normális embert felháborított”.

Vizsgálatot indítottak, ami rekordgyorsasággal le is zárult. A bölcsődei dada munkaviszonyát azonnali hatállyal megszüntették, többet nem is dolgozhat a gyulai kistérségi társulás, illetve az önkormányzat által fenntartott bölcsődékben, köznevelési intézményekben. A közlemény kitér rá: eddig nem merült fel adat arra, hogy az elbocsátott dolgozó a munkahelyén olyat tett volna, ami veszélyezteti a rá bízott gyerekeket, de most ezt is kivizsgálják. Azt írják, ha felmerül ennek a gyanúja, haladéktalanul feljelentést tesznek.