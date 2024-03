Március 1-től kevesebbet kell fizetniük a helyközi közlekedésért a vidékről és az agglomerációból ingázóknak, valamint számos utasnak ingyenessé válik az utazás. A BKK is csökkenti a Budapest-bérlet árát, és új napijegyeket vezet be.

Lázár János, építési és közlekedési miniszter jelentette be január elején, hogy a ország- és vármegyebérleteken kívül minden eddigi – összesen tizenöt-féle – bérlettípus megszűnik. A mostani 65 helyett pedig mintegy húsz kedvezménytípus lesz a jövőben – közölte a Mandiner.

Ennek értelmében a közösségi közlekedés tarifarendszere jelentősen megváltozik március 1-től. A változások célja, hogy egyszerűbbé, olcsóbbá és hozzáférhetőbbé tegyék a közlekedést. Az újraalkotott tarifarendszernek köszönhetően a vidékről ingázók az országbérletükkel immár a fővároson belül, a BKK járatain is utazhatnak, míg az agglomerációból ingázók esetében hetvenötezer felnőttnek csaknem 10 ezer forinttal, 85 ezer 14 év feletti diáknak pedig mintegy 3500 forinttal kell majd kevesebbet fizetnie.

Fontos kérdés, hogy újra kell-e vásárolni a korábban megvásárolt bérleteket március 1-jén. A válasz egyértelműen nem, hiszen a korábban megvásárolt bérlet nem vész el.

A bérletek minden esetben a rajtuk feltüntetett napig érvényesek, 2024. március 1. 0.00-tól a vármegye- és országbérletekkel a BKK járataira is fel lehet szállni. Ha valaki februárban vásárol viszonylati bérletet (akkor is, ha elővételben vásárolja) a rajta feltüntetett napig utazhat vele március 1-jét követően is.

Azok az utasok, akik Budapest-bérlettel (BKK) rendelkeznek, 2024. március 1-jét követően a főváros közigazgatási határain belül utazhatnak a MÁV-START vonatain, a MÁV-HÉV és a Volánbusz-járatain is, a korábban megszokott módon. Ezek a bérletek a budapesti állomások és megállóhelyek között 2. kocsiosztályon még a feláras járatokon is érvényesek: ebben az esetben ráadásul helyjegy váltása nélkül.

Az új fővárosi agglomerációs közlekedési modell az eddigi legnagyobb lépés a nemzeti tarifaközösség megteremtése, vagyis egy olyan közlekedési rendszer felé, amelyben az egész országban egyetlen, egységes díjtermékkel lehet majd utazni közösségi közlekedésen településeken belül és azon kívül is.

A legfontosabb változás, hogy megszűnnek a korábbi bérlettípusok, és helyettük vármegye- és országbérletek lesznek elérhetők. A vármegyebérlettel a megegyező vármegyére szóló vonat-, busz- és helyi járatokon lehet utazni, az országbérlettel pedig az egész országban. A vidékről ingázók az országbérlettel a fővárosban is használhatják a BKK járatait.

Az új rendszernek köszönhetően a vidékről ingázók az országbérletükkel immár a fővároson belül, a BKK járatain is utazhatnak, az agglomerációból ingázók pedig a Pest-vármegyebérletükkel is használhatják a budapesti buszokat, trolikat és metrókat.

Az új bérletekkel a vidéki és az agglomerációs utasok jelentősen spórolhatnak. Egy átlagos vidéki utas havonta akár 10 ezer forintot, egy agglomerációs utas pedig akár 3500 forintot takaríthat meg. A 14 éven aluli diákok pedig ingyen utazhatnak Budapestig és azon belül is.

A BKK is csökkenti a Budapest-bérlet árát, amely március 1-től 8950 forintba kerül majd havonta. A Budapest-bérlettel továbbra is minden városon belüli közösségi közlekedési szolgáltatóra lehet utazni. A BKK új napijegyeket is bevezet, amelyekkel 24 órán belül korlátlanul lehet utazni. A „Vármegye 24” napijegy 999 forintba, a „Magyarország 24” napijegy pedig 4999 forintba kerül majd.

Az új tarifarendszer bevezetésétől több millió ember utazhat díjmentesen a helyközi közlekedésben. Ilyenek például a fogyatékkal élők, a tartós betegek, a vakok, a hallássérültek, a magasabb összegű családi pótlékban részesülők, a fogyatékossági támogatásban részesülők, a gyógypedagógiai intézményekben tanulók, a magyar igazolvánnyal rendelkezők, a nagycsaládosok, a menekültek, a menedékesek, az oltalmazottak, a közalkalmazottak és az ellátottak utazási utalványával rendelkezők.

Az új tarifarendszer részleteiről és a gyakran ismételt kérdésekről a www.ujtarifa.hu weboldalon lehet tájékozódni. Az új bérleteket és napijegyeket március 1-jétől lehet megvásárolni a jegypénztárakban, az automatáknál, illetve online az ELVIRÁ-ban és a MÁV appban.

