A vidék támad – írott sajtóban húzzák le Magyar Pétert az ott élő emberek előtt

Parancsot kaphattak a vidéki írott lapok, hogy vigyék negatív hírét Magyar Péternek. Ma a Kisalföld napilapban jelent meg egy nagy terjedelmű cikk róla, abban a Kisalföldben, ami a legnagyobb példányszámban eladott napilap országos szinten. Így minden apró faluba, községbe is eljut.

Fotó: Magyar Péter Facebook oldala

A cikkben nem meglepő módon arra hegyezték ki a történetet, hogy Magyar Péter lenézi a vidéki embereket, ahogy lenézte volt feleségét és annak rokonait is, hiszen Varga Judit vidéki jogászlányból lett befutott politikus. A cikk azt taglalja, hogy Magyar Péter ezt rendkívül sérelmezte, hiszen ő egy budai elit család sarja.

Azonban Magyar Péter tényszerűen és nyilvánosan soha nem tett negatív megjegyzést a vidéki emberekre, így ez a feltételezés ex-felesége, Hajdú Péter által készített interjújában elmondottakból fakad, aminek a valóság tartalma nem ismeretes.

Ami viszont ennek ellenére tény: Magyar Péter rengeteg vidéki embert is megmozgatott, hiszen általa szervezett demonstrációkon is szép számmal voltak, ahogy várható ez most szombaton is.