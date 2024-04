Varga Judit már magasról tesz volt férjére, teljesen túl van rajta

A szerelmes volt igazságügyi miniszter és új párja között csak úgy izzik a levegő, még az őket filmező kamerát sem vették észre.

Lassan nincs olyan pillanata Varga Judit és Magyar Péter közös életének, melyről a nagyközönség ne értesülhetett volna valamelyik fél kitárulkozása miatt. Hogy mi igaz abból, amit immár a nyilvánosság előtt egymás fejéhez vagdosnak, az viszont biztos, hogy mindkettőjükre rátalált az új szerelem.

Varga Judit kifejezetten boldognak látszik Windisch László mellett Fotó: 444/olvasói kép

Míg Magyar Péter nagyjából egy éve alkot egy párt szerelmével, Vogel Evelinnel, addig Varga Judit egy fotónak köszönhetően bukott le, miszerint az Állami Számvevőszék elnöke mellett találta meg a békét, nyugalmat és boldogságot, amit keresett.

Most újabb felvétel készült róluk, ahol a volt igazságügyi miniszter Windisch László mellett ül és szemmel láthatóan jól szórakozik. Sokat nevetnek, mosolyognak, sugdolóznak, ráadásul még egy régi ismerős is feltűnik a felvételen. Nem messze tőlük Orbán Viktor is ott ül a Zeneakadémia közönségének soraiban.